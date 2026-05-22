Mersin'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 66 Tutuklandı

MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde 26 milyar 416 milyon lira işlem hacmine ulaşan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Mayıs'ta Mersin merkezli 7 ilde 255 ekiple eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca olmak üzere 7 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 103 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmaz, 25 araç ve 6 motosiklete ise el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri üzerinden akladıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edilen 103 şüpheliden 66'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

