Mersin'de Yaşlılar İçin '80'ler Buluşması' Başladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kentin ileri yaştaki sakinlerinin sosyal hayata daha sık katılması için düzenlenen "80'ler Buluşması", yaz döneminin ardından yeniden başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 80'ler Buluşması, her çarşamba günü Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor. Buluşmada fiziksel egzersiz yapan, bocce oynayan, mandala boyayan katılımcılar, deniz havası eşliğinde keyifli zaman geçiriyor. Mahalle muhtarları ile iş birliği içerisinde yapılan etkinliğe her hafta farklı mahallelerden vatandaşlar katılıyor.

Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Havva Güngeç, etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlimizde yaşayan yaş almış bireylerimizi Etkinlik ve Sanat Merkezi'ne getiriyoruz. Burada onlarla fiziksel aktiviteler yapıyoruz. Mandala resimler boyuyoruz, bocce oynuyoruz, ikramlıklarımız oluyor. Birkaç saat güzel vakit geçiriyoruz ve tekrar uğurluyoruz. Etkinliğimize yaz dönemi boyunca aşırı sıcaklardan dolayı ara vermiştik. Eylül ayı ile beraber yeniden başladık. Her Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında burada olacağız. Çok memnunlar. 'Bizi alıştırmayın, her gün geliriz' diye geri dönüşler var. Başkanımıza ve bizlere çok teşekkür ediyorlar. İlgilenmek, dokunmak güzel bir şey. Mutlu dönüşler de bizi mutlu ediyor."

Etkinliğe katılanlar duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Ömer Yıldız: "Çok güzel. Şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı işlerin hepsi güzel. Her gün çağırırlarsa ben gelirim. Her şey var; yiyecek var, hava serin."

-Nuran Düzgün: "Etkinlik çok güzel, çok şahane. Bu imkanlarından dolayı çok teşekkür ederim. İlk defa geliyorum. Bir daha olsa yine gelirim" diye konuştu. Etkinlikle daha güzel zaman geçirdiğini kaydeden Düzgün, "Alışveriş yapıyoruz, gezmeye gidiyoruz ama burası kadar eğlenceli olmuyor."

-Bedriye Sürücügil: "Evde olsaydım, yatıyordum, dinleniyordum, burası daha güzel. En azından hava aldık, değişiklik oldu. İlk defa katılıyorum, bir daha olsa gelirim."

-Nurten Ekizoğlu: "Etkinlik harika, çok güzel. Buraya gelmek, hava almak, insanları tanımak çok güzel bir şey. Gelmeseydim evde iş yapıyordum, domates kaynatıyordum, bıraktım geldim. Çok memnunuz, daima başımızda kalsın."