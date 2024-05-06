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Mersin'de Yaya ve Bisiklet Yollarında Motosiklet Denetimi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaya ve bisikletlilere ayrılmış yollarda motosiklet kullanımına dair artan ihbarlar üzerine denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücü güvenliği ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
06.05.2024 10:10
Güncelleme: 10:17
(MERSİN) - Yaya ve bisikletlilere ayrılmış yollarda motosiklet kullanımına dair artan ihbarlar üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda denetim yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Yaya ve bisikletlilere ayrılmış yollarda motosiklet kullanımına dair artan ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçen Büyükşehir, Emniyet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşların sık kullandığı adreslerden biri olan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde; başta sürücü güvenliğinin ilk adımı ehliyet, ruhsat ve kasklı araç kullanımına bakılırken; yaya ve bisiklet yolu üzerine çıkma, ters yönde araç sürme, yayaların ve bisiklet sürücülerinin hayatını tehlikeye atabilecek davranışlar sergileme gibi hususlar dikkate alındı. Büyükşehir ekipleri, 'Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmenliği' kapsamında, kurallara uymayan sürücüleri tek tek uyararak cezai işlem uyguladı.
Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü'nde Trafik Zabıta Komiseri Uğur Akmeşe, denetimlere ilişkin şunları söyledi:
"Son zamanlarda, yaya ve bisiklet yolunun motosikletler tarafından ihlal edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu yollar, bisiklet kullananlar ve yayalar için dizayn edilmekte olup, motosiklet sürücüleri tarafından kullanıldığında yayalara ciddi zarar ve kazalara sebebiyet vermektedir. Bu yollar işgal edildiğinde, Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak, cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Motosikletli vatandaşlarımızdan ricamız, bu yolların sadece yayalara ve bisiklet kullananlara ayrılması. Aksi takdirde trafik güvenliği tehlikeye düşürülmekte ve motorize ekipler tarafından da bunun gerekli kontrolleri sürekli yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ve motorize ekipleri olarak kontrollerimiz devam etmekte ve kuralları ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için, özellikle sahil bandında denetimlerimiz devam etmektedir."
Kaynak: ANKA
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