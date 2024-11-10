Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
E.Ç. idaresindeki 06 EKS 479 plakalı hafif ticari araç, Limonlu Mahallesi D400 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan, hafif ticari aracın, kaldırımda yürüyen yaya Özdemir'e çarptıktan sonra yol kenarındaki dinlenme parkına girip çöp konteynerleri ve refüje vurması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Yayaya Araç Çarpması: Bir Ölü - Son Dakika
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