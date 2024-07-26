Mersin'de Yerel Nohut Hasadı Türküler Eşliğinde Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Yerel Nohut Hasadı Türküler Eşliğinde Başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' kapsamında geçen yıl üreticiye dağıtılan atalık nohutlar, yöre halkı tarafından Türküler eşliğinde şenlik havasında hasat ediliyor.

26.07.2024 00:20
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Mersin'de nohut hasadı başladı

'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' kapsamında geçen yıl üreticiyi dağıtılan atalık nohutlar, yöre halkı tarafından Türküler eşliğinde şenlik havasında hasat ediliyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde, 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' kapsamında geçen yıl üreticiyi dağıtılan atalık nohutlar, yöre halkı tarafından Türküler eşliğinde şenlik havasında hasat ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, lezzetiyle meşhur Gülnar atalık nohudunu gün yüzüne çıkarmak amacıyla başlattığı 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' kapsamında geçtiğimiz yıl Konur Mahallesi'nde dağıtılan tohumlar yeşerdi. Atalık nohutlar imece usulü bir araya gelen çiftçiler tarafından türküler eşliğinde hasat edildi. Şenlik gibi gerçekleşen nohut hasadı üreticinin yüzünü güldürdü. Kurak bir yaz olmasına rağmen yüksek verim alan üreticiler, hem atalık nohudun üretiminin artmasına hem de bildikleri lezzetin gelecek nesillere aktarılacak olmasına seviniyor.

3 yıl önce 3 mahallede 23 üreticiyle başlayan proje, üreticilerin birbirini teşviki ile yıldan yıla arttı. 2024 yılına gelindiğinde Gülnar'da 8 mahallede, 71 üreticiye toplam 4 bin 260 kilogram atalık nohut tohumu dağıtıldı. Bu tohumlar 355 dekar alana ekilerek yeniden yeşertilirken, çiftçilerin de umutları yeniden canlandı. Atalık nohudu çok seven üreticiler yeniden üretmenin mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, tohumun yanı sıra girdi destekleri de vererek çiftçinin maliyet giderlerini de azaltmış oldu.

"Amacımız atalık tohumlarımızın gelecek nesillere aktarılması"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında ziraat teknikeri olarak görev yapan Hakan Aykut, atalık nohut ile ilgili projenin 2021 yılında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile Gülnar'ın farklı mahallelerini kapsayacak şekilde başladığını söyledi. Aykut, "Projemizin amacı atalık tohumlarımızın korunup, geliştirilip, gelecek nesillere aktarılması. Bu çalışma kapsamında geçmişten beri Mersin yöresinde Gülnar nohudu olarak bilinen nohut çeşidinin yaygınlaştırılması için uğraştık. Çeşitli mahallelere ve üreticilerimize destek verdik" dedi. Aykut, destek verilen üreticilerin ürettiği nohutların Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından alınarak satış desteği sunulduğunu da kaydetti.

"4 bin 260 kilogram tohum desteği sağlamış olduk"

Proje kapsamında ulaşılan üretici sayılarını da paylaşan Aykut, "3 yılda 8 mahallede, 71 üreticiye 355 dekar bir alanda 4 bin 260 kilogram tohum desteği sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Konur Mahalle Muhtarı Kürşat Kandemir, destekleri için belediyeye teşekkürlerini iletirken, "Desteğin devamını da katılımın artmasını da istiyoruz. Birkaç kişi ile değil de yirmi, yirmi beş kişiyle olsak daha iyi olacak. Bize böyle bir destek yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Aslında ata tohumumuzu ileriye götürmek istiyorlar. Böyle bir destek olduğu için de köyümüz adına biz mutluyuz. Çünkü ata nohudu bitmek üzereydi. İyi ki yeniden meydana geldi, memnunuz" diye konuştu.

"Lezzet olarak da verim olarak da memnunuz"

Üreticilerden Rukiye Biray, emek verdiği nohutların hasadını türkü söyleyerek yaptı. Projeden çok memnun olduğunu söyleyen Biray, "Lezzet olarak da verim olarak da memnunuz" dedi. Hasadı imece usulü yaptıklarını kaydeden Biray, "Biz imece usulüyle bugün bana geliriz, yarın öbür arkadaşa gideriz. Karşılıklı altın günleri gibi biz de bunu altın yapmış gibi sayarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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