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Mersin'de yıldırım düşen camide yangın çıktı

MERSİN - Mersin'de yıldırımın isabet ettiği camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sabah saatlerinde gök gürültülü yağmurun etkili olduğu Mersin'de, bir camide yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Merkez Mezitli ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki Yeşil Camide, klimanın dış ünitesindeki motor kısmına yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, caminin bir bölümünde hasar meydana geldi.