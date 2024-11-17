Mersin'de Yıldırım Düşmesi Anları Kamerada - Son Dakika
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Mersin'de Yıldırım Düşmesi Anları Kamerada

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Mersin'de 13 katlı bir binaya yıldırım düştü; güvenlik kamerası korku dolu anları kaydetti.

17.11.2024 22:45
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Mersin'de binaya yıldırım düştüğü anlar kamerada

MERSİN - Mersin'de 13 katlı bir binaya düşen yıldırım korkuya neden olurken, o anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yağışlı hava etkili olurken, Mersin'de de sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerine kadar devam etti. Yağmurla birlikte bölgede yıldırım düşmeleri de yaşandı. Düşen yıldırımlardan biri merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 13 katlı bir binaya isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu binadan kopan taş parçaları park halindeki iki araca ve bir kafeye zarar verdi. Korku dolu anların yaşandığı olay kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan ışık ve sonrasında kafenin önündeki masaların üzerine taşların düştüğü anlar yer aldı.

Mersin\'de Yıldırım Düşmesi Anları Kamerada
Kaynak: İHA

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