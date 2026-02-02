Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağları'ndaki Yılkı Atlarını Besledi - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağları'ndaki Yılkı Atlarını Besledi

02.02.2026 09:10  Güncelleme: 10:51
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde yaşayan yılkı atları ve yabani köpekler için kış şartlarında besleme çalışması gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara özel yem rasyonları ile destek verildi.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kış şartlarının ağır geçtiği Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde yaşayan yılkı atları için besleme çalışması yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle besin bulmakta zorlanan yılkı atları, yonca ve özel olarak hazırlanan yem rasyonlarıyla beslenirken; bölgede yaşayan yabani köpekler için de mama bırakıldı.

Mersin'de kış mevsiminin en çetin yaşandığı bölgelerden Karboğazı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle otların azalması ve bitki örtüsünün kar altında kalması, yılkı atlarının besine ulaşmasını zorlaştırıyor. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yaşayan yaban hayvanlarının bu zorlu süreçte besinsiz kalmaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılkı atları için özel bir besleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler yılkı atlarını, yonca ile birlikte besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış; arpa flake, mısır flake ve toklu besi yeminden oluşan rasyonla besledi. Çalışma kapsamında bölgede yaşayan yabani köpekleri de unutmayan ekipler, onlar için de mama bıraktı.

"Hayvanların sağlıklarını riske atmadan, bu zorlu dönemi atlatmalarını amaçlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan Veteriner Hekim Zekiye Sibel Mazlum; yalnızca Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların değil, bölgedeki yabani ve yarı yabani hayvanların refahından da sorumlu olduklarını belirterek, "Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte, dağlık alanlarda yaşayan yılkı atları ve civardaki yabani köpekler de besin bulmada zorluk çekiyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen ve her sene düzenli periyotlarla sürdürülen çalışma kapsamında sahaya çıktık. Amacımız; hayvanların sağlıklarını riske atmadan, bu zorlu dönemi atlatmalarını sağlamak" dedi.

Besleme çalışmalarının planlı yapılmasının önemini de anlatan Mazlum, "Bu tür besleme çalışmaları plansız ve bilinçsiz yürütüldüğünde, faydadan çok zarar verebiliyor. Bu yüzden verilen yemlerin içeriği, miktarı ve bırakıldığı alanlar, veteriner hekimler ve biyologlar tarafından özel olarak planlanıyor. Hayvanların doğal davranışlarını bozmadan, sadece hayatta kalmalarını destekleyecek şekilde hareket etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu çalışma sadece bugünü değil, ekosistemin geleceğini de gözeten bir anlayışın ürünü"

Yaban hayvanlarının besleme çalışmalarının düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Mazlum, "Bu çalışma aynı zamanda, insan ile doğa arasında dengeyi koruma sorumluluğunun bir göstergesi olup; sadece bugünü değil, ekosistemin geleceğini de gözeten bir anlayışın ürünü. Bizler doğada yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyarak, görevimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

