Mersin'de yurttaşlar, Soğan alamıyoruz, emekli açız - Son Dakika
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Mersin'de yurttaşlar, Soğan alamıyoruz, emekli açız

Mersin\'de yurttaşlar, Soğan alamıyoruz, emekli açız
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Mersin'de yurttaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına inanmadıklarını ve geçim sıkıntısı çektiklerini belirtti. Emekli bir yurttaş, 'Soğan alamıyoruz, emekli aç' derken, manavda çalışan bir diğeri fiyatları ödeyemediğini söyledi.

Haber: Muharrem ÇAĞATAY

(MERSİN) - Mersin'de yurttaşlar geçim sıkıntılarını dile getirdi. Manavda çalışan bir yurttaş, "Buraya ayırıyorum, çöpe dökeceğim, adam 'Bunu kaça veriyorsun?' diyor. Türkiye'nin hali bu" dedi. Bir başka Mersinli ise, "Soğan alamıyoruz, soğan. Emekli aç, başka ne söyleyeyim" dedi.

Mersin'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına şüpheyle yaklaştıklarını ve geçim sıkıntısı çektiklerini dile getirdi.

Emekli olmasına rağmen manavda çalışmaya devam eden bir yurttaş, ağustos enflasyonunun yıllık yüzde 31,51 olarak açıklandığının anımsatılması üzerine, "Demek ki devlet memuru emeklisine verilen paranın iki katı alındı" dedi.

Geçinemediği için çalıştığını söyleyen yurttaş, "Emekli maaşıyla ev kirasını veriyorum, çalıştığımı da yiyorum. Böyle hükümet olursa böyle olur. İnsanların rezilliğini görüyorsun. Adam sebze alacak, diyor ki 'Bunun döküntüsü yok mu?' Buraya ayırıyorum, çöpe dökeceğim, 'Adam bunu kaça veriyorsun? diyor. Param yok ki ona bir kilo meyve vereyim. Türkiye'nin hali bu. Ben ülkücüyüm, milliyetçiyim, o adam oraya geçti, Türkiye bu hale geldi. Beni yönetecek adam beni düşünmeli" diye konuştu.

"DÜN ALDIĞIN 3 LİRA, BUGÜN ALDIĞIN 4 LİRA"

Bir başka yurttaş TÜİK'in rakamlarına inanmadığını bildirerek, "Akdeniz, sebzenin meyvenin bol olduğu yer pahalı olunca diğer yerler ne yapacak?" diye sordu.

TÜİK'in rakamlarına inanılmadığını ifade eden bir yurttaş da, "Şuraya, çarşıya, pazara girin bakalım, dün aldığın 3 lira, bugün aldığın 4 lira. Her şey ateş pahası. TÜİK açıklıyormuş, vatandaşın iflahı kesilmiş" dedi.

Yurt dışından geldiğini bildiren bir kişiyse "Yurtdışıyla burası arasında çok fark var. Yurt dışı daha rahat" yorumunu yaptı.

Bir diğer kent sakini de TÜİK'in açıkladığı rakamları normal bulduğunu ifade ederek, "Geçiniyoruz. Ne diyeyim? Et yiyor muyuz? Zor. Elektriği, suyu ayırdık, kalanı da ekmek parası yapacağız" diye konuştu.

Bir başka emekli ise, "Soğan alamıyoruz, soğan. 20 bin lirayla ne alayım? Emekli aç, başka ne söyleyeyim" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de yurttaşlar, Soğan alamıyoruz, emekli açız - Son Dakika

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