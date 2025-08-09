Mersin\'deki 1316 Yaşındaki Anıt Zeytin Ağacı

Mersin'in Mut ilçesinde "anıt ağaç" olarak tescillenen 1316 yaşındaki zeytin ağacı, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Haydar Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır varlığını sürdüren zeytin ağacının yaşının belirlenmesi için 2009'da araştırma başlatıldı.

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yürüttüğü çalışmalar sonucunda 1300 yaşında olduğu tespit edilen zeytin ağacı "anıt ağaç" olarak tescillendi.

Gövde çapı 178 santimetreye, tepe çapı 7,5 ve yüksekliği 5,5 metreye ulaşan, şu anda 1316 yaşında olan zeytin ağacı, meyve vermeye devam ediyor.

Her yıl ekim ayındaki hasat döneminde, anıt ağaçtaki zeytinler özenle toplanıyor.

"Tamamıyla bu coğrafyanın kültürünü yansıtıyor"

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, AA muhabirine, ilçede 269 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıldığını söyledi.

Anıt ağacın, bölge için zeytin yetiştiriciliğinin önemini simgelediğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"2009'da tescillenen anıt ağacımız 1316 yıldır ayakta. Bunun dışında ilçemizde 450, 600 ve 800 yıllık olmak üzere 4 anıt zeytin ağacımız var. Anıt ağacımızda her yıl olduğu gibi bu yıl da meyve var. Ekim ayında hasat yapmayı planlıyoruz. Bizim için çok kıymetli. Bakımları muhtarımız ve bölge halkımız tarafından da yapılıyor. Anıt ağacımız bizim vazgeçilmezimiz. Yıllara meydan okuyor. Hala ayakta ve meyve vermeye devam ediyor."

Üretici Songül Çıraklı da ilçede zeytin üretiminin yangın olduğunu dile getirerek, "Ağaçlar bulunduğu bölgenin hafızasıdır. Tamamıyla bu coğrafyanın kültürünü yansıtıyor. Bu bölge için gerçekten çok önemli. Zeytin ağaçları ölümsüzdür. Kesilmediği sürece ürün vermeye devam eder. Biz de olabildiğince korumaya çalışıyoruz." dedi.