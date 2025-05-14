Mersin'deki İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Geleceğe Umut Aşılıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Kırmızı ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can'ı ağırladı. Kırmızı, "Her siyasetçinin, belediyenin, yetkilinin iklim değişikliği ve çevre kirliliği konuşmalarında süslü sözlerle söylemiş olduğu şeyin resmini, Mersin Büyükşehir Belediyemiz yapmış" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kente armağan ettiği Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Kırmızı ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Can ziyaret etti.

Konukları, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Arda Alp ile İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürü Onur Sevin karşıladı.

Konuşmacı olarak katılacağı panel için Mersin'e gelen ve Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni de gezen Kırmızı, "İlk defa bir belediyemizin; geleceğimize, insanımıza, halkımıza dokunduğunu ve dokunurken de uygulamalı, akılda kalır şekilde alan oluşturduğuna şahit oluyorum. Bu benim için çok kıymetli; çünkü her siyasetçinin, belediyenin, yetkilinin iklim değişikliği ve çevre kirliliği konuşmalarında süslü sözlerle söylemiş olduğu şeyin resmini, Mersin Büyükşehir Belediyemiz yapmış" diye konuştu.

"Geleceğe dair umut veren bir şey"

Büyükşehir'in sera gazı, iklim değişikliği, ağaç dikmenin önemi, yenilenebilir enerji gibi konuları çocuklara başarıyla aktardığını belirten Kırmızı, "Burada, herhangi bir çocuğumuzun ve vatandaşımızın bilinçli bir şekilde çıkabileceği bir merkez oluşturulmuş. Bu, geleceğe dair umut veren bir şey. Ben bugün şunun kararını net bir şekilde verdim artık Akdeniz'in incisi Mersin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey'in, meslektaşlarımızın, teknik elemanlarımızın, öğretmenlerimizin, kısacası bütün belediye çalışanlarımızın emeklerine sağlık. 11 yaşında bir kızım var ve en kısa zamanda onunla burayı ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, açıldığı günden bu yana 150 bine yakın çocuğun ve ailesinin gözdesi haline geldi. Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde interaktif düzenekler, bilimsel etkinlikler, Türkiye'nin en büyük kapasiteli ve en büyük perde çapına sahip planetaryumunda gösteriler, gözlemevi seansları, iklim ve çevre sergilerinin yanı sıra, çocuklara bilimi sevdiren atölyeler yer alıyor.

Robotik kodlama, iklim ve çevre, astronomi ve uzay bilimleri, fen bilimleri, deniz canlıları ve minik mucitler olmak üzere toplam altı atölyede çocukları bilimle buluşturan merkezde; gezegen, ay ve güneş gözlemleri yapılırken, geri dönüşüm makinesiyle elde edilen saksılar ve organik atıklardan elde edilen kompostlar da bulunuyor.