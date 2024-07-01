Mersin'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Sahilinde Biyoçeşitlilik Zenginleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Sahilinde Biyoçeşitlilik Zenginleşiyor

Mersin'de turizm ve balıkçılık faaliyetlerinin yasak olması dolayısıyla ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde Akdeniz foku, caretta caretta, Nil kaplumbağası gibi birçok deniz canlısı gözlemlenebiliyor. Kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağa yavrularının Akdeniz ile buluştuğu kumsalda, her yıl yuva sayısı artıyor. Enstitü sahilinde yapılan bilimsel çalışmalarla biyoçeşitlilik yakından takip ediliyor ve koruma altındaki sahile zaman zaman nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokları da misafir oluyor. Bölgedeki ekosistemi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, koruma alanında başarılı sonuçlar elde etmeye başlamıştır.

01.07.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de turizm ve balıkçılık faaliyetlerinin yasak olması dolayısıyla Akdeniz foku, caretta caretta, Nil kaplumbağası gibi çok sayıda deniz canlısının gözlemlenebildiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde biyoçeşitlilik zenginleşiyor.

Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün sahili, yeşil deniz kaplumbağası ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alıyor.

Kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağa yavrularının Akdeniz ile buluştuğu kumsalda, her yıl yuva sayı artıyor.

Çeşitli bilimsel çalışma ve araştırmalarla biyoçeşitliliğin yakından takip edildiği bölgede, çok sayıda tatlı su ve deniz canlısına rastlanıyor.

Koruma altındaki sahile zaman zaman nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokları da misafir oluyor.

Lamas Nehri'nin denizle buluştuğu noktaya ev sahipliği yapan enstitü sahilinde Nil kaplumbağaları da görülebiliyor.

Biyoçeşitliliğin her geçen gün zenginleşmeye devam ettiği enstitü bünyesindeki liman ve kumsallarda turizm ve balıkçılık faaliyetlerinin yasak olması popülasyon artışına olumlu yansıyor.

"Bölge için güzel bir örnek teşkil ediyor"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, AA muhabirine, bölgedeki ekosistemi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Artık "mavi ekonomi" ilkelerinden bahsedildiğine dikkati çeken Salihoğlu, bunun sürdürülebilirliğe dayandığını belirtti.

Salihoğlu, sürdürülebilirlik için ekosistemin servislerinden faydalanırken aynı zamanda oranın korunması gerektiğini söyledi.

Koruma alanında başarılı sonuçlar elde etmeye başladıklarını vurgulayan Salihoğlu, şöyle konuştu:

"Ciddi bir balık biyoçeşitliliği var. Artık Akdeniz fokları gelip beslenmeye başladı. Kıyılarımızda deniz kaplumbağaları için ciddi bir üreme alanı oluşturulmuş durumda. Bölge için güzel bir örnek teşkil ediyor. Buranın katkıları çok önemli çünkü tam anlamıyla korunan bir sistem içinde biyoçeşitliliğin nasıl geliştiğini görüyoruz. Bunun çevreye de etkisi var. Yaptığımız bazı çalışmalarla çevreye olan etkileri anlamaya çalışıyoruz. Koruma alanı içi ve dışında biyoçeşitliliğin ne durumda olduğuna, habitatın ve ekosistemin durumuna bakıyoruz."

"Habitatın bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok da koruma alanlarındaki biyoçeşitliliğin her geçen gün artığını dile getirdi.

Enstitüsü sahilinde farklı deniz canlılarını gözlemeye başladıklarını belirten Ok, "Son aylarda Akdeniz için sembol türlerden olan fokların limanımızı ziyaret edip avlandığına şahit oluyoruz. Özellikle kampüs sahilleri carettalar ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama habitatı. Bunun yanında nesli tehlike altında olan Nil kaplumbağalarının da zaman zaman gelip liman içinde avlandığı bir bölge burası. Korunan alan olması ve bentik yapının bozulmamış olması dolayısıyla çok ciddi zincirleme şekilde balık türleri, yumuşakçalar gibi canlılara da rastlıyoruz." diye konuştu.

Ok, bazı deniz canlılarının sürüler halinde görülebildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Levrek, çipura gibi sofralarımıza gelen balık türlerinin hem yumurtladığını hem de yoğun sürüler oluşturduğunu gözlemiyoruz. Aynı zamanda lahoz, orfoz gibi uzun ömürlü ve hassas olan türlerin de kampüsü yaşama alanı olarak seçtiğini görüyoruz. Kampüste kıyıdaki habitatın bozulmadan kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Liman çevresindeki doğal sazlık yapıyı tutuyoruz çünkü bu alan birçok tür için saklanma, beslenme, korunma ve yumurtlama alanı. Sahilde de doğal yapıyı bozmadan izleme çalışmalarına devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Deniz Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık, Kaplumbağa, Misafir, Akdeniz, Mersin, Çevre, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Sahilinde Biyoçeşitlilik Zenginleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Sahilinde Biyoçeşitlilik Zenginleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement