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Mersin'deki tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'deki tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi

Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. Kilisedeki ayini Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Antuan Ilgıt yönetti. Hristiyan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajıyla Noel Bayramı'nı kutladı.

Mersin\'deki tarihi kilisede Noel ayini düzenlendi
24.12.2023 - 23:05,  Güncelleme: 23:06
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Noel dolayısıyla Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini, Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Antuan Ilgıt yönetti.

Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı kutlayan Ilgıt, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programda, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, mum yakılıp dualar edildi.

Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

Kaynak: AA
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