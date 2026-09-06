Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların adreslerinde 1 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu ve 93 sentetik ecza ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler A.Ç, S.D, İ.Ç, M.I, H.A. ve İ.K. yakalandı.
Adreslerde 1 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu ve 93 sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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