Mersin\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINDA
Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından, gerçekleştirilen köpükle boğma tekniği ile kontrol altına alındı. Ekiplerin alevlerin yeniden yayılmasına karşı soğutma çalışmaları ve önlemi devam ediyor.
