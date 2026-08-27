Mersin Emniyet Müdürü'nden Terfi Töreni
Fahri Aktaş, terfi eden 5 personelle Mersin Polisevi'nde bir araya gelerek tebrik etti.
Mersin Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, terfi eden 5 personelle bir araya geldi.
Aktaş, Mersin Polisevi'nde düzenlenen programda, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Zeki Avşar, İhsan Yalçınkaya, Cevdet Sökmen, Özlem Özdemir ve Meryem Sertoğu'nu ağırladı.
Müdürler ve aileleriyle sohbet eden Aktaş, tebriklerini iletti.
Günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.
Kaynak: AA
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