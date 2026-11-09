Mersin Erdemli'de boğulma tehlikesi geçiren yabancı kadını Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de boğulma tehlikesi geçiren yabancı kadını Sahil Güvenlik kurtardı

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Mersin Erdemli\'de boğulma tehlikesi geçiren yabancı kadını Sahil Güvenlik kurtardı
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Mersin Erdemli'de dün dalgalı denize giren yabancı uyruklu kadın, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin 112'yi aramasıyla gelen Sahil Güvenlik ekipleri kadını halata bağlı can simidiyle kurtardı; hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, botla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün ilçedeki Akdeniz Mahallesi açıklarında meydana geldi. Kuvvetli rüzgara rağmen dalgalı denize giren bir kadının çırpınmaya başladığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bot ile bölgeye ulaşan ekipler, boğulmak üzere olan kadını halata bağlı can simidiyle kurtardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kıyıya çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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