Mersin Erdemli'de tüfekli saldırıda 1 kişi öldü, zanlı dahil 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de tüfekli saldırıda 1 kişi öldü, zanlı dahil 5 kişi yaralandı

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Mersin Erdemli\'de tüfekli saldırıda 1 kişi öldü, zanlı dahil 5 kişi yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde pompalı tüfekle çevredekilere ateş açan zanlı, 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Zanlı aynı silahla intihar girişiminde bulunurken, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 yaralı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen zanlı, pompalı tüfekle çevredekilere ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla vurulan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, aralarında ağır yaralanan saldırganın da olduğu 5 kişiyi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de tüfekli saldırıda 1 kişi öldü, zanlı dahil 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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