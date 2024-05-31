Mersin Gülnar'da Lise Öğrencileri Mezun Oldu - Son Dakika
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Mersin Gülnar'da Lise Öğrencileri Mezun Oldu

Mersin Gülnar\'da Lise Öğrencileri Mezun Oldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen törenle mezun oldu. Törende konuşan Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, öğrencilere başarı ve mutluluklar diledi. Okul Müdürü Ramazan Koz ise öğretmenlere teşekkür ederek, mezun olacak tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Törenin ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi, pastalar kesildi ve kep atıldı. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

31.05.2024 12:39
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Mersin'in Gülnar ilçesinde lise öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu.

Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyeti için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere hayatları boyunca başarı ve mutluluklar diledi.

Öğrencilere büyük emek veren öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Ramazan Koz da mezun olacak bütün öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi, mezuniyet pastası kesildi ve öğrenciler kep attı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.???????

Kaynak: AA

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