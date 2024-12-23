Mersin Gümrük İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 91 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Gümrük İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 91 Tutuklama

Mersin Gümrük İdaresi\'nde Rüşvet Operasyonu: 91 Tutuklama

Mersin Gümrük İdaresi'nde düzenlenen geniş kapsamlı rüşvet operasyonunda, aralarında gümrük müdürü ve yardımcısının da bulunduğu 91 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.

23.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da bulunduğu 24'ü gümrük görevlisi, 67'si gümrük müşaviri olmak üzere 91 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Gümrük İdaresi'nde görevliler tarafından iş sahiplerinden rüşvet alındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takip başlatıldı. 'Zincir' adlı verilen 10 aylık kapsamlı çalışma sonucunda; iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden bile sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halindeyse işin önemine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 19 Aralık günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve yardımcısının da bulunduğu 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; rüşvetten elde edildiği değerlendirilen 128 bin 500 lira, 40 bin 355 Amerikan doları, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, 1 altın kemer, 2 altın zincir kolye, 1 Reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 371 fişek, 9 lüks marka saat, uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

TOPLAMDA 91 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 122 şüpheliden 10'u dün ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 112'si adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen, aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da bulunduğu 24'ü gümrük görevlisi, 67'si gümrük müşaviri olmak üzere toplam 91 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Mersin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Gümrük İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 91 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
22:31 Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
21:37 Volkan Demirel’den olay tepki Şenol Güneş’in elini sıkmadı Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
21:19 Narin’i kim neden öldürdü Sanık avukatları tv100’de Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de!
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
20:23 Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 15:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Gümrük İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 91 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.