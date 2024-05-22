Mersin\'i temsil edecek üye seçimi tamamlandı

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(MERSİN) - Yeni dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde Mersin'i temsil edecek üye seçim toplantısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. İlçe Belediye Başkanları ile Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin oy kullandığı seçimi, CHP Grubu'nun teklif ettiği liste kazandı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde Mersin'i temsil edecek üye seçim toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Belediye Başkanları ile Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan'ın başkanlık ettiği ve ilçe nüfusları en fazla olan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın katip üye olduğu oturumda Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri oy kullandı.

13 ilçe için kurulan 7 sandıkta CHP ve MHP ile AKP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu 2 blok liste divan başkanlığına yazılı teklif edildi. 13 asil ve 7 yedek üyenin gizli oyla seçildiği oylama sonucunda, CHP grubunun teklif ettiği listede yer alan üyeler seçimi kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Uyan, seçime ilişkin şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanları, il belediye başkanları ve nüfusu 100 bin ve daha fazla olan ilçe belediye başkanları, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nin doğal üyesi olduğundan, bunlar için herhangi bir seçim yapılmadı. Ancak bu üyeler yapılacak seçimde oy kullanabildi. Başkanlık divanımız oluşturularak seçime geçildi. Tüm oylama çalışmaları, divan gözetiminde ve başkanlığında yapılmıştır."

Seçim sonucu ile ilgili detayları da paylaşan Uyan, şunları kaydetti:

"Kazanan asil üyeler; Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu ile Meclis üyeleri Mahmut Dönmez, Murat Sakuçoğlu, Orhun Çakır, Gülşah Yıldırım Genç, Hamit Mert Avcı, İsmet Kırboğa, Feride Aslan Bilgiç, Tamer Güner ve Tekin Mutlu'dan oluşurken; yedek üyeler Murat Çetinel, Nesim Topukçu, Mehmet Halil Demir, Deniz Gürocak, Hande Kerimgiller, Gürol Akbaş ve Muhammet Cingöz'den oluşmuştur."