Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde kapsamlı tütün ürünleri denetimi yapıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Kaymakam Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay ve İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil'in katılımıyla yapılan denetimlerde, kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımının önlenmesi ve dumansız hava sahasının korunması hedeflendi. İşletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, vatandaşlar ve işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi gerçekleştirildi.
Kaymakam Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay, İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil'in de katılımıyla yapılan denetimde, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi, dumansız hava sahasının korunması ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
Denetimlerde vatandaşlar ve işletme sahiplerine bu konuda uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.
Kaynak: AA
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