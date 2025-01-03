Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik tarafından düzenlenen kutlama programı, Mersin Tren Garı'nda temsili heyetin karşılanmasıyla başladı.

Ardından kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, Vali Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Mehmet Savaş Eser ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer araca binip alandaki katılımcıları selamladı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in birçok sektörde ilerleme kaydettiğini ve başarılı olduğunu söyledi.

Kentteki projelere değinen Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mersin'imizin en büyük yatırımlarından biri olan Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı. İlimiz için büyük öneme sahip Sorgun Barajı'mızın da açılışı gerçekleştirildi. Kentimizi enerji şehri yapacak, ülkemizi de nükleer enerji üreten ülkeler arasına sokacak olan ve tamamlandığında ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Santrali'nde birinci ünite tamamlanma aşamasına geldi. Yıl içerisinde bakanlıklarımızın yatırım programı çerçevesindeki 500 üzeri projenin 186'sının yapımı tamamlandı, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu."

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Mersin'i daha iyi noktalara getirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda öğrenciler tarafından şiir okundu.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı personeli tarafından helikopterle gerçekleştirilen "üzüm salkımı" gösterisi beğeniyle izlendi. Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının "tüfekli hareketler" gösterisi de katılımcılardan alkış aldı.