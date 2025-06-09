Mersin'in Kafeleri Kurban Bayramı'nda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Mersin'in Kafeleri Kurban Bayramı'nda Yoğun İlgi Gördü

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09.06.2025 12:23  Güncelleme: 13:50
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Mersin\'in Kafeleri Kurban Bayramı\'nda Yoğun İlgi Gördü
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler, Kurban Bayramı'nda hem yerli hem yabancı misafirlerden büyük ilgi gördü. Farklı yaş ve konseptlere hitap eden mekanlar, halkın beğenisini kazanarak sosyalleşme ve eğlence imkanı sundu.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, "Sahilleri ranta değil, halka açacağız" mottosuyla hayata geçirilen kafeler, Kurban Bayramı'nda da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'nin kafelerine vatandaşlar bu bayramda da yoğun ilgi gösterdi.

Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Mersin'in yanı sıra Türkiye'nin farklı illeri ve dünyanın birçok yerinden gelen insanlara hizmet verdiklerini söyleyen Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Sertaç Demirbaş, şöyle konuştu:

"Her yaştan insana, birbirinden farklı konseptlerle hizmet veriyoruz"

"Misafirlerimiz tarafından kafelerimize yoğun bir ilgi var. Hem Mersin'den hem şehir dışından hem de dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların güzel ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu ilgi bizi mutlu ve motive ediyor. Kafelerimiz; spor sevenlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaş almışlara kadar halkın her kesimine hitap ediyor. Bunun yanı sıra hem uygun fiyatlı hem hijyenik hem de güvenilir alanlara sahibiz. Birbirinden eşsiz lezzetlerimizi tatmak için herkesi kafelerimize bekliyoruz."

"Sosyal belediyecilik noktasında Büyükşehir'in kafelerini çok beğeniyorum"

Kafelerde zaman geçirmekten keyif aldığını söyleyen vatandaşlardan Ece Eryüzlü, "Sosyal belediyecilik noktasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kafelerini çok beğeniyorum. Şimdi yaz da geldi, insanlar sahilden faydalanıyor. Gerçekten kaliteli, herkesin oturabileceği, sosyalleşebileceği çok güzel mekanlar. İnsanların morale, motivasyona ve uygun fiyatlı yerlerde eğlenmeye ihtiyaçları var. O yüzden çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Mersin, Akdeniz'in birincisi olma yolunda fazlasıyla hızlı ilerliyor"

Bayramı geçirmek için Adana'dan geldiklerini söyleyen Doğancan Bedir, "Mersin bölgede ilgi çeken bir kent olma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu kafeler çok dikkatimizi çekti. Bu hizmetler Adana'da da başladı ve o yüzden mutluyuz. İnsanların yaz tatilini rahatça geçirebilecekleri bir yer. Mersin, Akdeniz'in birincisi olma yolunda fazlasıyla hızlı ilerliyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin birçok yerinde böyle güzel kafeler yok"

Tarsus'ta yaşayan ve fırsat buldukça arkadaşları ile sahilin tadını çıkarmaya Mersin merkeze geldiklerini paylaşan Yasin Sail, "Mersin sahilindeki kafeler çok güzel, tam istediğimiz gibi ve her şey yerli yerinde. Türkiye'nin birçok yerinde böyle güzel kafeler yok. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Mersin çok güzel. Gelmek, görmek isteyen mutlaka hemen gelsin ve görsün. Mersin, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi" ifadelerini kullandı.

Bayramı ailesiyle birlikte keyifle geçirdiğini ve Büyükşehir'in kaliteli hizmetiyle gününün daha da güzelleştiğini belirten Ayşegül Özkara, "Belediye'nin böyle yerler açması bizim için iyi oluyor, her yerde ulaşabiliyoruz. Her yönden gayet memnunuz. Kafelerin sahilde olması da ayrıca güzel. Çocuklar sıkılmıyorlar, tablete ve bilgisayara bağlı kalmıyorlar. Onlar oynarken biz keyifli vakit geçirip, yemeklerimizi yiyoruz. Herkes çıkıp çıkıp gelsin" dedi.

Kafelerin güzel ve uygun fiyatlı hizmeti ile herkes için ulaşılabilir olduğunu belirten Eray Özkara ise "Ucuz, uygun ve lezzetli yemek yeme fırsatı buluyoruz. Mersin Büyükşehir'in belediyecilik anlayışı hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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