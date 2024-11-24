Mersin\'in Sertavul Geçidi Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

MERSİN'in Mut ilçesinde Sertavul Geçidi yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi . Mut ilçesi ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi, etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.
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