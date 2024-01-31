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Mersin'in yüksek kesimlerinde kar esareti: Araçlar yolda kaldı, kayan tır yolu kapattı - Son Dakika
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Mersin'in yüksek kesimlerinde kar esareti: Araçlar yolda kaldı, kayan tır yolu kapattı

Mersin\'in yüksek kesimlerinde kar esareti: Araçlar yolda kaldı, kayan tır yolu kapattı

Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, birçok ilçedeki kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bir tır kayarak yolu kapattı, Silifke-Mut arasında ise birçok araç yolda kaldı. Kar yağışı Mersin'in 800 rakım üzerindeki ilçelerinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışmalara başladı.

31.01.2024 23:45
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Mersin'in yüksek kesimlerinde kar esareti: Araçlar yolda kaldı, kayan tır yolu kapattı

MERSİN - Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, bir çok ilçedeki kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bir tır kaydı, yolu kapattı, Silifke- Mut arasında ise bir çok araç yolda kaldı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Mersin'in 800 rakım üzerindeki ilçelerinde etkili oluyor. Özellikler Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar ve Toroslar ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Mut ile Silifke ilçeleri arasından otobüs ve küçük araçlar yolda kaldı. Yolun açılması için bölgeye karayolları ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Kızılbağ Mahallesi girişinde ise bir tır karda kayarak yolu kapattı. Mut- Karaman-Sertavul geçidi ve Mut-Silifke karayolunda yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.

Erdemli ilçesinde ise bin rakım üzerindeki yayla ve mahallelerde beyaza büründü. Kar yağışı mahallelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Toros, Güneyli ve Avgadı bölgelerinde senenin ilk kar yağışını gören vatandaşlar, bereketli olmasını diledi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'in yüksek kesimlerinde kar esareti: Araçlar yolda kaldı, kayan tır yolu kapattı - Son Dakika
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