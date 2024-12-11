Mersin Interact Kulübü'nden Hayvanlar İçin Örnek Proje

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(MERSİN) - Lise öğrencilerinden oluşan Mersin Interact Kulübü üyeleri, Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Bakımevindeki hayvanlarla zaman geçirme fırsatı bulan öğrenciler, 6. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nde açtıkları stantta el emeği ürünler satarak elde ettikleri geliri, mama bağışı olarak değerlendirdi.

Mersin Interact Kulübü üyeleri, Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edrek, barınaktaki hayvanlarla zaman geçirdi; hayvanların sağlık ve bakım süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Mersin Interact Kulübü, 6. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nde açtıkları stanttan elde ettikleri geliri de can dostlara bağışladı.

Merkezde gençlerle buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"Bu duyarlılığınız herkese örnek olmalı"

"Çok kıymetli misafirlerimiz var bugün. Mersin Interact Kulübü örnek bir davranış sergilerdi. Festivalde ürettikleri hediyelik eşyaları küçük bedeller karşılığında sattılar. Oradan elde ettikleri gelirle de güzel bir işe imza attılar. ve buradaki can dostlarımız için mama bağışında bulundular. İyi ki varsınız, emeğinize yüreğinize sağlık diyorum. Sizin bu duyarlılığınız hem yaşıtlarınıza hem bütün topluma örnek olsun, onlar da bu konuda adımlar atsın istiyoruz. Tabi bu adımları atan hemşehrilerimiz ve kurumlarımız var. Örneğin Derya Grup geçen hafta hayvan bakımevimize 3 ton mama yardımında bulundu. Can dostlarımız için elini taşın altına koyan sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Başkan Özyiğit, hayvan haklarına ilişkin farkındalığın artırılması, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bu süreçlere toplumun dahil edilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mersin Interact Kulübü Başkanı Irmak Hosta ise hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, yalnızca belediyelerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.