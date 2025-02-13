Mersin İtfaiyesi, Dağcı Arama Kurtarma Ekibi ile Yüksek İrtifa Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin İtfaiyesi, Dağcı Arama Kurtarma Ekibi ile Yüksek İrtifa Eğitimi Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, eğitimlerini sürdürerek daha kalifiye bir teşkilat yapısı oluşturuyor. Yenişehir'deki kayalık alanda yapılan eğitimde, dağcı arama kurtarma ekibi yüksek irtifada ip tekniği ile iniş-çıkış ve hayvan tahliye eğitimi aldı.

13.02.2025 09:41  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, daha güçlü bir teşkilat yapısı için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde Yenişehir ilçesi Erçel mevkiinde kayalık alanda eğitim düzenleyen Dağcı Arama Kurtarma Ekibi, yüksek irtifada ip tekniği ile iniş-çıkış ve hayvan tahliye eğitimi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, daha kalifiye bir teşkilat yapısı için eğitimlerini sürdürüyor. ATA Eğitim Merkezi'nde rutin olarak devam eden teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra doğada yaptığı eğitimlerle itfaiye teşkilatı kendini güçlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Yenişehir ilçesi Erçel mevkiinde kayalık alanda eğitim düzenleyen Dağcı Arama Kurtarma Ekibi, yüksek irtifada ip tekniği ile iniş-çıkış ve hayvan tahliye eğitimi yaptı. 6 kişiden oluşan ekip, ortalama 50 metre yükseklikteki kaya üzerinden istasyon kurarak güvenli bir şekilde iniş-çıkış, ip değiştirme, yaralı tahliyesi ve hayvan kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim Amiri Selçuk Polat, doğada yaptıkları bu eğitimlerle yüksek mesafede mahsur kalan canlıların kurtarılması için daha etkin ve kabiliyetli arama kurtarma personeli yetiştirdiklerini söyledi. ATA Eğitim Merkezi'nde teorik ve uygulamalı eğitimlerin kesintisiz olarak sürdüğünü belirten Polat, yerinde ve doğada yaptıkları bu eğitimlerle yetkinliklerini pekiştirdiklerini ifade etti.

Eğitim Amiri Selçuk Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in destekleriyle, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın gün geçtikçe daha da güçlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yenişehir, İtfaiye, Güncel, Mersin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin İtfaiyesi, Dağcı Arama Kurtarma Ekibi ile Yüksek İrtifa Eğitimi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
14:33 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Romantik Kar Pozu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu
14:30 Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
14:29 Hülya Koçyiğit’in ölümden döndüğü an 2 saat boyunca ambulans bekledi Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi
14:21 Fıtch’in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu Fıtch'in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
14:05 Çocuğunuza bu çantayı satın almayın Her yerden toplatılıyor Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor
13:58 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı’na gitme sebebim... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 10:29:04. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin İtfaiyesi, Dağcı Arama Kurtarma Ekibi ile Yüksek İrtifa Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.