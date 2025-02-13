Mersin İtfaiyesi, Dağcı Arama Kurtarma Ekibi ile Yüksek İrtifa Eğitimi Düzenledi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, daha güçlü bir teşkilat yapısı için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde Yenişehir ilçesi Erçel mevkiinde kayalık alanda eğitim düzenleyen Dağcı Arama Kurtarma Ekibi, yüksek irtifada ip tekniği ile iniş-çıkış ve hayvan tahliye eğitimi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, daha kalifiye bir teşkilat yapısı için eğitimlerini sürdürüyor. ATA Eğitim Merkezi'nde rutin olarak devam eden teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra doğada yaptığı eğitimlerle itfaiye teşkilatı kendini güçlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Yenişehir ilçesi Erçel mevkiinde kayalık alanda eğitim düzenleyen Dağcı Arama Kurtarma Ekibi, yüksek irtifada ip tekniği ile iniş-çıkış ve hayvan tahliye eğitimi yaptı. 6 kişiden oluşan ekip, ortalama 50 metre yükseklikteki kaya üzerinden istasyon kurarak güvenli bir şekilde iniş-çıkış, ip değiştirme, yaralı tahliyesi ve hayvan kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim Amiri Selçuk Polat, doğada yaptıkları bu eğitimlerle yüksek mesafede mahsur kalan canlıların kurtarılması için daha etkin ve kabiliyetli arama kurtarma personeli yetiştirdiklerini söyledi. ATA Eğitim Merkezi'nde teorik ve uygulamalı eğitimlerin kesintisiz olarak sürdüğünü belirten Polat, yerinde ve doğada yaptıkları bu eğitimlerle yetkinliklerini pekiştirdiklerini ifade etti.

Eğitim Amiri Selçuk Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in destekleriyle, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın gün geçtikçe daha da güçlendiğini sözlerine ekledi.