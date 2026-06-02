Mersin Limanı'nda 12.4 Milyon İlaç Ele Geçirildi

02.06.2026 15:24
Pakistan'dan gelen konteynerde 12.4 milyon ilaç bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin Uluslararası Limanı'na Pakistan'dan gelen bir konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, limana Pakistan'dan gelen özet beyan kapsamındaki bir konteynerde, Başsavcılığın talimatıyla Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

İçinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya olduğu beyan edilen konteynerdeki incelemede, 248 kolide "tramadol" etken maddeli 12 milyon 400 bin kapsül ilaç bulundu.

Ekipler, şüpheli Ö.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Pakistan, 3. Sayfa, Güvenlik, Gözaltı, Mersin, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

