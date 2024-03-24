Mersin Limanı'nda 54 Kilogram Kokain Operasyonu: 1 Zanlı Daha Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin Limanı'nda 54 Kilogram Kokain Operasyonu: 1 Zanlı Daha Gözaltına Alındı

Mersin Limanı\'nda 54 Kilogram Kokain Operasyonu: 1 Zanlı Daha Gözaltına Alındı

Mersin Limanı'nda geçen yıl gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 54 kilogram kokain ile ilgili soruşturma devam ederken, yeni bilgilere ulaşıldı. Tutuklanan 5 zanlıdan biriyle irtibatı olduğu belirlenen emekli akademisyen gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemler için Mersin'e getirildi.

24.03.2024 21:01  Güncelleme: 21:14
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Mersin Limanı'nda geçen yıl 54 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Kasım 2023'te limanda 54 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Tutuklanan 5 zanlıdan E.A. ile irtibatının bulunduğu belirlenen emekli akademisyen A.N.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, HDP'nin kapatılması istemiyle 2021'de hazırladığı iddianamede, siyasi yasak talep edilen kişiler arasında yer alan A.N.E'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, adli işlemler için kente getirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2023'te Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, yakalanan 10 şüpheliden E.A, B.A.K, T.S, M.A. ve M.D. tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Limanı'nda 54 Kilogram Kokain Operasyonu: 1 Zanlı Daha Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Limanı'nda 54 Kilogram Kokain Operasyonu: 1 Zanlı Daha Gözaltına Alındı - Son Dakika
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