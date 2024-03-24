Mersin Limanı\'nda 54 Kilogram Kokain Operasyonu: 1 Zanlı Daha Gözaltına Alındı

Gümüşhane'de kayalık alandaki ayının dronla görüntüleri

Gümüşhane'nin Akgedik köyünde Muhammet Tutar ve oğlu Furkan Tutar, dronla çekim yaparken kayalık alandaki ayıyı fark etti. Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan baba ve oğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Muhammet Tutar, ayının kış uykusundan uyandığını tahmin etti.