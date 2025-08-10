MERSİN Limanı'nda bir konteynerde şüphe üzerine yapılan aramada, 587 kilo esrar ele geçirildi.
Limanda tarama sistemine sevk edilen bir konteynerde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yoğunluklar tespit edildi. Konteynerde ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler ve aramalarda 587 kilo esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin Limanı'nda 587 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
