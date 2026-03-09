Mersin Limanı'nda Kirli Deşarj Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Limanı'nda Kirli Deşarj Cezası

09.03.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir gemiye kirli balast deşarjı nedeniyle 13 milyon TL ceza verildi, gemi rıhtımda bağlandı.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mersin Limanı'na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, 2024 yılının Kasım ayında hayata geçirilen 'Elektronik Gemi Denetleme Sistemi' (EGDS) ile kirliliğe müdahale edilerek, denizi kirleten gemilerin engellenmesi tüm hızıyla sürüyor. Son olarak EGDS tarafından yapılan tespit sonucunda, Mersin Limanı'na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizleri koruma konusunda kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin sağladığı imkanlarla yürüttükleri denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacaklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak denizimizi koruma konusunda kararlıyız. Teknolojinin sağladığı imkanlarla yürüttüğümüz denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacağız. Denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" açıklamasında bulundu.

7 YILDA 99 GEMİYE 360 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından itibaren denizi kirlettiği tespit edilen 99 gemiye toplam 360 milyon 439 bin 537 TL tutarında ceza kesildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Mersin, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Limanı'nda Kirli Deşarj Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Samsunspor’dan gece yarısı TFF’ye flaş çağrı Samsunspor'dan gece yarısı TFF'ye flaş çağrı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı
ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü
Fenerbahçe’ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 21:30:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin Limanı'nda Kirli Deşarj Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.