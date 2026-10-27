Mersin Mut\'ta 2 gün önce kaybolan 45 yaşındaki Nesrin Candan ölü bulundu

Mersin Mut'ta 2 gün önce kaybolan 45 yaşındaki Nesrin Candan ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Mut'ta 25 Ekim'de hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan 45 yaşındaki Nesrin Candan'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma ve AFAD'ın termal dron destekli aramasında ulaşılan ceset otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.
MERSİN'in Mut ilçesinde 2 gün önce hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Nesrin Candan'ın (45) cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Kürkçü Mahallesi'nde 25 Ekim'de küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Nesrin Candan'dan yakınları bir daha haber alamadı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Termal dron destekli arama çalışmasında bugün Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Candan'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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