Mersin Mut'ta ağıla sıçrayan ateşte 5 keçi telef oldu, itfaiye yangını söndürdü

Mersin Mut'ta ağıla sıçrayan ateşte 5 keçi telef oldu, itfaiye yangını söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde bir kişinin evinin bahçesindeki çalıları temizlemek için yaktığı ateş ağıla sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 keçi telef oldu.
Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan ağıldaki 5 keçi telef oldu.
Kelceköy Mahallesi'nde S.A'nın (72) evinin bahçesindeki çalıları temizlemek için yaktığı ateş ağıla sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 5 keçi telef oldu.
Kaynak: AA
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