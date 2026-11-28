Mersin Mut'ta Palantepe'de dört araç zincirleme kazaya karıştı, beş kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde Mut-Silifke kara yolunun Palantepe Mahallesi'nde traktör, kamyonet, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 33 UV 125 plakalı traktör, R.A. yönetimindeki 33 UT 453 plakalı kamyonet, sürücüleri öğrenilemeyen 42 ATS 286 plakalı yolcu otobüsü ile 42 AJD 264 plakalı otomobil Mut- Silifke kara yolunun Palantepe Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada R.A., M.K., U.Z., Ş.O. ve D.A. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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