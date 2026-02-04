5. Mersin Roman Ödülü'nün Sahibi, "Halep Yolu" ile Aydoğan Coşkun Oldu

(MERSİN) - Mersin'e Değer Katanlar (MEDEKA) Kurulu Edebiyat Kurulu öncülüğünde bu yıl 5'incisi düzenlenen Mersin Roman Ödülü'nün sahibi, "Halep Yolu" adlı romanı ile Aydoğan Coşkun oldu. Coşkun'un ödülü, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek tören ile kendisine takdim edilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MEDEKA Kurulu Edebiyat Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilen Mersin Roman Ödülü'nün bu yıl 5'incisini düzenledi. Yarışmanın ön seçici kurulunda Ali F. Bilir, Sadık Arslan ve Orhan Özdemir; seçici kurulda ise Barış İnce, Jale Sancak, Turan Ali Çağlar, Öner Yağcı ve Hidayet Karakuş yer aldı.

140 eserle rekor başvuru

Yazarları edebiyat alanında nitelikli üretime teşvik etmek, yeni yazarları desteklemek ve kentin kültürel birikime kalıcı katkı sunmak amacıyla 2021 yılında başlatılan Mersin Roman Ödülleri'ne bu yıl 140 eser başvurdu. Rekor sayıdaki başvuru, MEDEKA Edebiyat Kurulu öncülüğünde değerlendirildi. Eser sahiplerinin kimlik bilgilerine erişilmeksizin yalnızca edebi nitelik esas alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda "Halep Yolu" adlı romanı ile Aydoğan Coşkun ödülün bu yılki sahibi sahibi oldu.

"Mersin Büyükşehir bu yarışmalara memnuniyetle devam edecek"

MEDEKA'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kurulduğunu belirterek, kurula ilişkin bilgi veren Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, roman alanında nitelikli eserleri edebiyat dünyasına tanıtmak amacıyla bu yarışmayı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlediği bu yarışmalarla hem genç sanatçıları teşvik etmek hem de Mersin'in kültür ve sanatla olan bağını ulusal ve uluslararası anlamda tanınırlığını artırmak amacıyla memnuniyetle ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecek" dedi.

Akça, ödül töreninin ise 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacağını açıkladı.

Büyükşehir'in böyle bir yarışmaya öncülük etmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken MEDEKA Edebiyat Kurulu üyesi yazar Turan Ali Çağlar da "Türkiye'de roman ödülü veren başka büyükşehir belediyesi yok. Ben de Mersin Roman Ödülü yarışması seçici kurul üyesiyim ve birinciyi duyurma onurunu yaşıyorum. Bir edebiyatçı olarak çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Etkili, duygulu, barışçıl bir çalışma yapan yazar Aydoğan Coşkun'u kutluyorum"

Roman dalında 140 başvurunun gelmesinin çok iddialı olduğunu söyleyen Çağlar, "Bu kadar başvuru bizi çok mutlu kıldı, jürilerimizi çok iyi çalıştırdık. Vakit yetmez diye itiraz ettiler, haklı olarak. Bir ay onlar için uzattık. Seçici kurulun kararıyla 'Halep Yolu' adlı eser birinci seçilmiştir. Yazar eserde 1. Paylaşım Savaşı'nın acımasızlığını anlatmış. Hem Ermenilerin hem Türklerin yollarda perişan olmaları, ölümlerle göçü sürdürmeleri iç acısı veriyor okuyucuya. Dili çok temiz ve anlatımı rahat, nesnel bir bakışı var yazarın. Etkili, duygulu, barışçıl bir çalışma. Yazar Aydoğan Coşkun'u kutluyorum, romanının bol okurla tanışmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.