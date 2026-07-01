Mersin Şehir Tiyatrosu, "Bahar Noktası" ile "Ensemble Ödülü"Ne Layık Görüldü - Son Dakika
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Mersin Şehir Tiyatrosu, "Bahar Noktası" ile "Ensemble Ödülü"Ne Layık Görüldü

01.07.2026 09:37  Güncelleme: 11:22
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Mersin Şehir Tiyatrosu, 'Bahar Noktası' oyunundaki performansıyla 26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri'nde diğer şehirler kategorisinde Ensemble Ödülü'ne layık görüldü.

(MERSİN) - Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları, "Bahar Noktası" oyunundaki performanslarıyla "26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri" kapsamında diğer şehirler kategorisinde "Ensemble Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.

2025-2026 Tiyatro Sezonu "26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri"; İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirler olarak dört grupta açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, diğer şehirler kategorisinde toplu oyunculuk performansı ve sahne uyumunu ifade eden "Ensemble Ödülü"nün sahibi oldu.

Şehir Tiyatrosu hem kentin kültür-sanat yaşamına değer katmayı hem de Mersin'i sanat alanında başarıyla temsil etmeyi sürdürürken, Mersin'de sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmaya ve nitelikli tiyatro üretmeye de devam ediyor.

"ŞEHİR TİYATROSU EKİBİ; OLDUKÇA GENÇ, DİNAMİK VE ÇALIŞKAN BİR EKİP"

Şehir Tiyatrosu oyuncusu ve Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak, 'Direklerarası Seyircileri' ödül jürisine, bize bu anlamlı ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ederiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi; oldukça genç, dinamik ve çalışkan bir ekip. Bütün projelerimiz ve oyunlarımız, repertuvar sürecinden temsil günlerine kadar uzanan bir yolculuğu kapsıyor. Ekip olarak büyük bir azimle ve özveriyle çalışmaktan dolayı mutluyuz. Bu ödülle de bu durumun görülür olması, bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı" diye konuştu.

Şehir Tiyatrosu ekip arkadaşlarına da teşekkür ederek onları tebrik eden Özmen, "Bizi bu ödüle ulaştıran 'Bahar Noktası' oyunumuzun rejisörü Hakan Çimenser'e ve hayallerimizi gerçekleştirmemizi sağlayarak bize her zaman desteğini sunan Başkanımız Vahap Seçer'e de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Şehir Tiyatrosu, 'Bahar Noktası' ile 'Ensemble Ödülü'Ne Layık Görüldü - Son Dakika

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