Mersin Silifke\'de sağanak ev ve iş yerlerini su bastı, MESKİ müzede tahliye başlattı

Mersin Silifke'de sağanak ev ve iş yerlerini su bastı, MESKİ müzede tahliye başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı. Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni de su basarken MESKİ ekipleri müze ve çevresinde suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.
İlçede sabah başlayan sağanak yüzünden bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Zemin kattaki ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü yağışta, Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı.
Su birikintilerinin olduğu yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri mahsur kaldı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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