Mersin Silifke\'de sağanak ve dolu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Derelerin taşmasıyla tarım arazilerinin bir kısmı su altında kalırken belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Yağış nedeniyle Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.
Belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?