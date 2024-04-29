Mersin Sinema Ofisi Frankofon Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Mersin Sinema Ofisi Frankofon Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Mersin Sinema Ofisi, Frankofon Film Festivali'ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festival kapsamında farklı ülkelerin sinema kültürleri Mersinlilerle buluşuyor.

29.04.2024 09:34  Güncelleme: 09:38
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Mersin'e Değer Katanlar (MEDEKA) Sinema Kurulu öncülüğünde kurulan Mersin Sinema Ofisi, 21 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında 'Frankofon Film Festivali'ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

'Bir film şehri olarak Mersin' sloganıyla, MEDEKA Sinema Kurulu öncülüğünde kurulan Mersin Sinema Ofisi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 21 Mart ile 30 Nisan arasında düzenlenen Frankofon Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Sinema Ofisi, farklı ülkelerin sinema kültürlerini de Mersinlilerle tanıştırıyor.

Fransız Kültür Merkezi'nin İsviçre, Belçika, Kanada, Lüksemburg ve Polonya Büyükelçilikleri ile ortaklaşa düzenlediği festivale ev sahipliği yapan Mersin Sinema Ofisi, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu iş birliğinde Kazak Sineması'nı da sevenleriyle buluşturdu.

Uluslararası film gösterimlerine ev sahipliği yapan Sinema Ofisi, 2024 yılı festival programı kapsamında özellikle son dönemde öne çıkan, yeni ve birçoğu daha önce gösterime girmemiş bağımsız ve yenilikçi bir dizi seçkiyi sinemaseverle bir araya getiriyor.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da 16 ve 17 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşen Frankofon Film Festivali'nde; 'Ashkal, L'enquete de Tunis', 'Auxiliare', 'The Olympic Flame', 'Invinsible', 'Soleil de Nuit', 'Chien de La Casse Junkyard Dog' yapımları yer aldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar da, Tunuslu yönetmen Youssef Chebbi'ne ait 'Ashkal, L'enquete de Tunıs' adlı filmi izledi. Aynı zamanda Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu iş birliğinde Kazak Sineması'nın önemli eserlerinden birisi olan 'Elmas Kılıç' filmini de sinema severlerle buluşturan ekip, Mersin'de bir sinema rüzgarı estirmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Sinema Ofisi Frankofon Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Sinema Ofisi Frankofon Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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