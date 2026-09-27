Mersin Spor Kulübü, Konya BBSK'yı 87-82 yenerek ikide iki yaptı - Son Dakika
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Mersin Spor Kulübü, Konya BBSK'yı 87-82 yenerek ikide iki yaptı

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Mersin Spor Kulübü, Konya BBSK\'yı 87-82 yenerek ikide iki yaptı
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Mersin Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında evinde konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 87-82 yenerek ikide iki yaptı. Mücadeleyi TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer de tribünden takip ederek takıma destek verdi.

(MERSİN) - Mersin Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında evinde konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 87-82 yenerek ikide iki yaptı. Karşılaşmayı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Vahap Seçer de tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Mersin Spor Kulübü (MSK), Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü (Konya BBSK) konuk etti. Bu sezon evinde çıktığı ilk mücadelede "Carettalar", 87-82 skorla parkeden galibiyetle ayrıldı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer de mücadeleyi tribünden takip ederek MSK'ya destek verdi.

Karşılaşmada ilk çeyrek 26-15 Konya BBSK'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta oyun üstünlüğünü eline alan MSK, savunmadaki direncini artırarak farkı kapattı ve devre arasına 39-37 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de kontrolü bırakmayan MSK, hücumdaki etkinliğini sürdürerek son periyoda 63-63 beraberlikle girdi.

Final periyodunda üstünlüğü ele alan MSK, karşılaşmadan galip ayrılarak Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında 87- 82 skorla önemli bir galibiyete imza attı. MSK, taraftarının desteğini de arkasına alarak karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Kaynak: ANKA
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