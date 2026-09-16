Mersin Tarsus'ta 4 suçtan aranan zanlı yakalandı, adreste 4 tabanca ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 ayrı kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan zanlı, polis operasyonuyla saklandığı adreste yakalandı. Adreste 4 tabanca, 31 fişek ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan Y.P'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Adreste 4 tabanca, 31 fişek ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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