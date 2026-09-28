Mersin Tarsus'ta kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Mersin Tarsus\'ta kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Mersin Tarsus'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki kahvehaneye akşam saatlerinde silahlı bir kişi ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehaneye silahlı bir kişi tarafından silahlı ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda Mehmet Atlı (71), M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve O.T. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atlı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kahvehane çevresinde önlem alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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