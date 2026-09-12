Mersin Tarsus'ta kaza, 6 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Tarsus'ta kaza, 6 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Mersin Tarsus\'ta kaza, 6 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ile 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpışması sonucu Elanur Yağır (6) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı D-400 kara yolunun Şahin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tarsus istikametinde F.Y.'nin (37) kontrolünü kaybettiği 33 ANT 311 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, Y.S. (44) yönetimindeki 01 BDG 464 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Elanur Yağır isimli çocuk hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler ile araçlarda H.Y. (39), E.Y. (61), E.Y. (15), A.Y. (1) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Elanur Yağır'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp, Mersin, Tarsus, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Tarsus'ta kaza, 6 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

22:21
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga 7 ilde eş zamanlı operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon
21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 00:59:31. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta kaza, 6 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement