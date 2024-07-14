Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan 15 Temmuz'u Anlattı

Güncel

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pehlivan, mesajında, 15 Temmuz'un, "kahramanlık destanı" olarak tarihe geçtiğini anlattı.

Milli ruhu ve şuuru her daim canlı tutarak bu destanı gelecek nesillere aktaracaklarını belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bu vatanın evlatları olarak, gönül ve el birliği içinde daha da kenetlenecek, vatanımıza, devletimize, cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkarak ülkemizin her alanda daha da kuvvetlenmesi için tarihe damga vurmuş kahraman ecdadımızın cesaret ve fedakarlığından ilham alarak milletçe var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."