Mersin ve Enerji Projesi

15.02.2026 14:54
Bakan Bayraktar, Mersin'de Türkiye'nin en büyük enerji projesinin hayata geçeceğini duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin enerjisine enerji katacak, enerjimizin ve elektriğimizin yüzde 10'unu karşılayacak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi Mersin'de hayata geçiyor. Dolayısıyla biz bütün mesaimizi oraya ayırdık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'ndan Somali'ye gidecek 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi 'Çağrı Bey' için düzenlenecek uğurlama törenine katılmak üzere kente geldi. Bakan Bayraktar, programları kapsamında ile olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanlığı'na geçti.

Teşkilat üyeleriyle buluşmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Mersin'in, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Bayraktar, "Çünkü her yönüyle büyük bir potansiyele sahip. Tarım deseniz öyle, sanayi deseniz öyle, lojistikte Türkiye'nin ekonomisine can veren şehirlerden bir tanesi. Limanıyla, diğer unsurlarıyla. Enerjisiyle inşallah dediğim gibi hem Türkiye'de hem dünyada artık adı duyulacak bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla bu anlamda bizim ülkemiz için göz bebeği şehirlerimizden, büyüyen ve çok daha büyük bir büyüme potansiyeli olan şehirlerimizden bir tanesi" dedi.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILMAK'

Türkiye'nin enerjide çok büyük bir iddia ortaya koyduğunu ve çok büyük bir hedefle yola çıktığını dile getiren Bakan Bayraktar, "Bizim hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dışa bağımlılıktan kurtarabilmek. Bunun her alana yansıması olacak. Ekonomiye çok büyük bir yansıması olacak. Çünkü Türkiye her yıl 60 ila 70 milyar dolar enerji ithalatına para ödüyor. 'Yapmayalım' diyebilirsiniz ama yapmadan da bu sefer işte ihtiyacımız olan enerjiyi karşılama şansımız yok ve elektrik ihtiyacı özellikle başta büyük bir hızla artıyor. Şimdi Mersin'in altyapısıyla ilgili bu sabah yaptığımız toplantıda, temel öne çıkan şeylerden birisi, özellikle kırsaldaki ihtiyaçlar. Evet şebeke eskiyor, 30 yıllık, 40 yıllık şebekemiz yaşlanıyor ama başka bir şey daha var. Kırsalda eskiden sadece belki aydınlatma amaçlı kullandığımız elektrik, bugün artık her beyaz eşyanın olduğu, klimaların olduğu, yakında elektrikli araçların olduğu bir ihtiyaç sürecine doğru gitmiş. Dolayısıyla bu talep artmış. Bu artan talebin önümüzdeki süreçte daha da artacağını öngörüyoruz. Onun için bizim enerji ithalatımız artabilir" diye konuştu.

'AKKUYU, ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK'

Türkiye'nin denizlerinde ve karalarında doğal gaz, petrol aradığını kaydeden Bayraktar, "Yurt içinde arıyor, yurt dışında arıyor. İnşallah bugün öğleden sonra çok özel bir törene Taşucu'nda şahitlik yapacağız. Dolayısıyla petrolünü, doğal gazını arayan, üreten, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üreten, Karadeniz'in derinliklerinden kendi doğal gazını çıkarıp, 4 milyon haneye sunan bir Türkiye haline geldi ülkemiz. İnşallah daha da üretimimiz artacak ve bu alandaki dışa bağımlılığımızı günden güne azaltacağız. İnşallah Akkuyu, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının tek başına yüzde 10'unu karşılayacak. Mersin'le ilgili raporlara bakıyordum; Mersin şu anda net ithalatçı bir şehrimiz. Yani ürettiği elektrikten daha çoğunu tüketiyor. Ama Allah'ın izniyle Akkuyu devreye girdiği gün itibarıyla Mersin, elektrik ihracatçısı bir şehrimiz haline geliyor. Yani Türkiye'nin enerjisine enerji katacak. İnşallah ekonomisine güç kattığı gibi bu alanda da gerçekten örnek önemli illerimizden biri haline gelecek. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi Mersin'de hayata geçiyor. Dolayısıyla biz bütün mesaimizi oraya ayırdık. ve bunun etrafında da tabii inşallah sanayi, özellikle üretim, istihdam bu anlamda da gençlerimize çok farklı iş kapıları da burada açılmış olacak. Bu anlamda biz gece-gündüz demeden, yorulmadan, durmadan mücadeleye devam edeceğiz. ve şuna inanıyorum; Türkiye bu enerjideki dışa bağımlılığı kırdığı anda, işte o zaman Türkiye hakikaten çok daha güçlü bir ekonomiye sahip, çok daha bölgesinde ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelecek. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir ısrarla, inatla, güçlü bir kararlılıkla onun liderliğinde bu hedefe erişeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Mersin, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

