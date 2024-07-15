Mersin ve Hatay\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

Güncel

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Dua okunan programın ardından Akyüz, Yarenlik Alanı'nda açılan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini inceledi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ziyaretçiler, şehit kabirlerine çiçek koydu.

Dörtyol ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Belen ilçesinde Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitliği ziyaret etti.