Mersin Yenişehir\'de çökme sonrası tahliye edilen binada 40 kişi misafirhaneye alındı

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, zemininde çatlak ve çökme meydana gelince tahliye edilen 3 katlı binada incelemeler sürüyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Mersin'in Gazi Mahallesi 1305 Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Binanın bahçe kısmında kalan zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden dairedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilip, Yenişehir Belediyesi'nin misafirhanesine yerleştirildi.

BİNA GİRİŞİ KAPATILDI

Güvenlik amacıyla boşaltılan binaya gelen AFAD ekiplerinin incelemesi devam ediyor. Binanın bahçe ve zemin bölümünde gerçekleştirilen çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Çalışmalarda binanın taşıyıcı sisteminde yapısal hasar bulunmadığı, çökmenin bahçe peyzajındaki yapının altındaki toprağın kaymasından kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan, incelemenin ardından binanın çevresi önlem olarak yeniden şeritle kapatıldı. Binaya giriş çıkışlar kapatıldı.