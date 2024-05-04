Mersin Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor - Son Dakika
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Mersin Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor

Mersin Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, dilencilere göz açtırmıyor. Dilenciler, düzenlenen rutin denetimlerle tek tek yakalanıp polis merkezine götürülüyor.

04.05.2024 09:36  Güncelleme: 09:39
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, dilencilere göz açtırmıyor. Kentin farklı noktalarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplamaya çalışan dilencileri, düzenledikleri rutin denetimlerle tek tek yakalayan ekipler, polis merkezine götürdü.

Kent merkezinde dilencilerin yoğun olarak bulunduğu kavşak ve sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle trafiği tehlikeye atarak kırmızı ışıkta dilenenlere odaklandı.

Aralarında yaşlıların, hamilelerin ve çocukların da bulunduğu dilenciler, Zabıta ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Dilenciler adli işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

"VATANDAŞLARIMIZ, GERÇEKTEN İHTİYAÇ SAHİBİ OLDUĞUNU BİLDİKLERİ KİŞİLERE YARDIM ETSİNLER"

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda Zabıta Amiri olarak görev yapan Duran Öz, Mersin halkının huzur içerisinde yaşayabilmesi adına 7/24 çalıştıklarını belirtti. Öz, "Dilencilerin ana arterler, caddeler, trafik ışıkları gibi yoğun oldukları bölgelerde çalışmaları artırdık. 2024 yılının başından itibaren 4 ayda 127 dilenciye işlem yapıldı. Üzerlerinden çıkan paralara da el konulup, tutanakla kamuya geçirildi. Çalışmalarımız aynı duyarlılıkla devam edecek" dedi.

5326 sayılı kanuna göre dilencilere idari yaptırım uygulandığını kaydeden Öz, dilencilere para veren vatandaşlara da seslenerek, "En çok sıkıntı yaşadığımız konulardan birisi, vatandaşlarımızın olaya duygusal bakması. Vatandaşlarımızdan ricamız, gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu bildikleri kişilere yardım etsinler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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