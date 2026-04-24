Mersin'de pikabın lastiklerine gizlenmiş 8 kilo 266 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Mersin'de pikabın lastiklerine gizlenmiş 8 kilo 266 gram eroin ele geçirildi

24.04.2026 20:29  Güncelleme: 20:35
Mersin'de düzenlenen operasyonda pikabın lastiklerine özel düzenekle gizlenmiş 8 kilo 266 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerince uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında K.Ö'nün kullandığı pikap, trafikte seyir halindeyken takibe alındı.

Pikabı durduran ekiplerce K.Ö. yakalandı.

Narkotik dedektör köpeği "Tokyo"nun desteğiyle yapılan aramada pikabın lastiklerine özel düzenekle gizlenmiş 8 kilo 266 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Advertisement
